Inkeroisten pajatsomestari ratkeaa tiistaina

Raha-automaattiyhdistys järjestää R-kioskien kanssa pajatsoturnauksia ympäri Suomea. Tiistaina kisataan aamupäivällä Elimäellä ja iltapäivällä Inkeroisten R-kioskissa.

– Tuomme esille vanhaa pajatsokulttuuria. Kisa käydään 1980-luvun markkapajatsolla, joka tuodaan paikalle, kertoo RAY:n aluemyyntipäällikkö Ville Rantala, joka vastaa Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan raha-automaattitoiminnoista.

Kilpailu on kioskikohtainen. Kolme parasta palkitaan.

– Kisa on avoin kaikille ja osallistuminen on ilmaista. Ikäraja on 18 vuotta.

Kisan tavoitteena on löytää paikkakunnan paras pajatson pelaaja ja tuoda samalla asiakasvirtaa R-kioskille. Tapahtuman ajan on muun muassa kahvitarjoilu.