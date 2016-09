Lähiliikuntapaikat tärkeitä muillekin kuin oppilaille

Kouvolassa on tällä hetkellä 12 lähiliikuntapaikkaa ja 13:s on valmistumassa.

Näistä paikoista kolme sijaitsee entisen Anjalankosken alueella Tehtaanmäen koululla, Kaipiaisten koululla ja Inkeroisten yhteiskoululla. Neljäs on rakentumassa Myllykoskelle Viialan koulun viereen. Se saataneen valmiiksi vuoden loppuun mennessä.

Kunnat ovat taloudellisesti tiukoilla. Siksi onkin hienoa, että Kouvolan kaupunki on satsannut määrätietoisesti lähiliikuntapaikkoihin. Niiden tekemisestä on tullut oikeastaan jo perinne, sillä yhtä välivuotta lukuun ottamatta paikkoja on tullut vuosittain.

Lähiliikuntapaikat maksavat yleensä noin 100000–150000 euroa, joten myös valtion mukana olo näissä hankkeissa on keskeistä. Lähiliikuntapaikkahankkeet ovat saaneet viime vuosina valtiolta muita hankkeita enemmän avustusta, joka on ollut noin kolmannes rakentamiskustannuksista.

Lähiliikuntapaikat eivät ole tarkoitettu pelkästään vieressä sijaitsevan koulun oppilaille, vaan ne ovat vapaasti käytettävissä ilman varauksia ja käyttömaksuja. On toivottavaa, että koulun lähialueen ohella sinne saapuu nuoria muualtakin. Viialan koulun lähiliikuntapaikan osalta siis koko Myllykoskelta, Keltakankaalta ja kauempaakin.