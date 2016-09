Myllykosken seuratalo vaihtoi omistajaa

Myllykosken seuratalon ”pelastustalkoot” etenevät suotuisasti. Kiinteistö siirtyi uudelle omistajalle Juha Jokimiehelle tänään allekirjoitetulla kauppakirjalla. Kello 16 alkaneessa tilaisuudessa olivat paikalla Jokimies, UPM:n kiinteistöjohtaja Samuli Eerolainen ja yhteyshenkilönä toimiva Heikki Kupari.

Osapuolet eivät kerro rakennuksen myyntihintaa.

– Kauppahinta on sekä myyjän että ostajan kannalta järkevä, kun ottaa huomioon talon kunnon, luonnehtii Heikki Kupari.

– Sopimuksen mukaan kiinteistö liitetään pikimmiten kaupungin viemäri- ja vesijohtoverkkoon UPM:n kustannuksella, jatkaa Kupari.

Ennen kaupan solmimista seuratalolle tehtiin perusteellinen kuntotarkastus.

– Tarkastuksen loppuarvio on tyly. Kaikki tekniikka ja pinnat ovat käyttöikänsä päässä. Tämä oli toki jo etukäteen tiedossa. Ainoa uusi asia oli tieto, että rakennuksen niin sanotun ison osan huopakatto on uusittava pian. Sen sijaan tehtaalle päin olevan tiilikaton kunto on varsin hyvä. Huopakattokaan ei kuitenkaan vuoda. Kaupan tekemisen jälkeen talo liitetään kaukolämpöverkkoon. Kun peruslämpö saadaan päälle, loppuu samalla kiire, kun kosteutta ei enää tule.

Seuratalon kattoremontti käynnistyy keväällä.

– Kiinteistön kunnostamiseen tulee uppomaan hurjasti rahaa eli satoja tuhansia euroja. On kuitenkin tärkeää, että vuonna 1938 valmistunut rakennus saadaan pelastettua, korostaa Kupari.

Rakennuksen ostanut Juha Jokimies on kotoisin Myllykoskelta. Hänen johtamansa yritys Riverman Invest Oü toimii Virossa. Tämä on herättänyt Myllykoskella pelkoa ”epämääräisyydestä ja rahanpesutaustasta”. Heikki Kupari painottaa, että kaikki on kunnossa.

– Riverman Invest Oü on vakavarainen AAA-luokan tason yritys, joka valmistaa parakkeja rakennusteollisuuden käyttöön. Suurin osa sen kumppaneista on suomalaisia suuria rakennusyrityksiä. Kaikki Riverman Invest Oü:n toiminta on läpinäkyvää.

Perustettavan Myllykosken seuratalo Oy:n osakkeet tulevat yleiseen myyntiin.

– Riverman Invest Oü toimii enemmistöosakkaana. Osakkeiden myyntihintaa ei ole vielä päätetty, mutta oletettavasti hintaluokka on sama kuin MyPa-talon osakkeissakin eli 100 euroa osaketta kohti.

Tulevaisuudessa on tavoitteena, että Myllykosken seurataloon saadaan monipuolisesti erilaista toimintaa.

– Myllykoskelainen toiminta ei tähän riitä, vaan on katsottava asiaa maakunnallisesti ja etenkin koko Suomen kannalta. Tarvitsemme messuja, musiikkitoimintaa, koulutustapahtumia ja seminaareja, luettelee Kupari.