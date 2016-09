PettÃ¤mÃ¤tÃ¶n vainu

Oikein koulutetun homekoiran käyttö on nopea ja lahjomaton tapa saada tietoon ja paikallistaa mahdolliset homevauriot.

– Homekoiran käytöllä voidaan rakenteita rikkomatta paikantaa, onko asunnossa homeongelma sekä kohdentaa se mahdollisimman tarkasti, kertoo Kymen home-etsinnän Jussi Grönman.

– Ainoa ongelma on, ettei koira erottele suurta ja pientä hajumäärää eli koira on erittäin tarkka mittalaite. Tämä vaatii ohjaajalta rakennusteknistä ja koiratoiminnallista osaamista sekä havainnointikykyä ilmanvaihdon ja ilmanliikkumisen suhteen, Grönman lisää.

Homekoirat etsivät hometta hajuaistiaan apuna käyttäen.

– Koirani ilmaisevat löytämänsä homeen raapien aktiivisesti kohtaa, josta homeen haju tulee sisäilmaan, sanoo Grönman.

– Tällä hetkellä meillä on toimivia homekoiria kaksi. Lisäksi koulutuksessa on yksi noin seitsemän kuukauden ikäinen pentu. Rotuna käytämme parsonrussellinterrieriä.

Alun perin metsästyskoiraksi kehitetty parsonrussellinterrieri on erinomainen homekoira sitkeytensä vuoksi. Nenänkäyttö etsintään on luontevaa ja väsymätöntä.

Homekoiran peruskoulutus kestää noin kaksi vuotta.

– Koulutukseen on olemassa monia eri tapoja. Itse käytän samankaltaisia menetelmiä kuin virkakoirien koulutuksessa käytetään. Pääasia kuitenkin on, että niin sanottu homeen haju on koiralle erittäin tärkeä ja se haluaa löytää sen, Grönman selventää.

– Homekoiran työaika riippuu koirasta. Itse pyrin siihen, että koira jää eläkkeelle noin 8-10 vuoden iässä, jolloin työaikaa koiralle tulee noin 6-8 vuotta.

