Kirkkokonsertti Sippolassa kymmenennen kerran

Sippolan kirkossa kuullaan sunnuntai-iltana 18.9. kymmenes Tuomo Tapolan järjestämä kirkkokonsertti. Tällä kertaa tähtenä on Jaakko Ryhänen. Lisäksi esiintyvät Emilia Vesalainen-Pellas ja Helena Berg sekä urkutaiteilija Ville Urponen.

Jaakko Ryhänen aloitti uransa Suomen Kansallisoopperassa vuonna 1972. Jaakko Ryhäsen kansainvälinen solistiura käynnistyi New Yorkin Metropolitanissa vuonna 1983. Hän on uransa aikana esiintynyt oopperakirjallisuuden keskeisissä bassorooleissa. Oopperauran ohella Jaakko Ryhänen on vieraillut eri puolilla maailmaa myös konsertti- ja oratoriosolistina. Ryhänen on tehnyt lukuisan määrän levytyksiä: oopperaa, liediä, hengellistä sekä viihdemusiikkia.

Oman laulu-uransa ohella Ryhänen on tehnyt merkittävän uran laulupedagogina ja toiminut professorina Sibelius-Akatemiassa sekä professorina ja osaston johtajana Eestin musiikki- ja teatteriakatemian lauluosastolla Tallinnassa. Hän on toiminut Tampereen musiikkiakatemian yliopettajana. Hänellä on edelleen lauluoppilaita muun muassa Sibelius-Akatemiasta. Ryhänen jatkaa aktiivisesti uraansa ensisijaisesti pedagogina, mutta konsertoi myös edelleen tiivisti.

Toinen vierailevista tähdistä, Ville Urponen, on tunnetuimpia suomalaisia urkutaiteilijoita. Hän valmistui musiikin maisteriksi Sibelius-Akatemian solistiselta osastolta vuonna 1996 ja musiikin tohtoriksi Sibelius-Akatemian taiteelliselta tohtorinkoulutuslinjalta vuonna 2009. Urponen toimii urkumusiikin lehtorina Sibelius-Akatemiassa.

Ville Urponen on esiintynyt useissa Euroopan maissa sekä Japanissa, Etelä-Koreassa ja Venäjällä. Hän on soittanut useilla merkittävillä koti- ja ulkomaisilla musiikkifestivaaleilla. Urponen on tunnettu säestäjän taidoistaan ja hän tekee säännöllisesti yhteistyötä johtavien suomalaisten laulajien ja instrumentalistien kanssa ja on konsertoinut tunnetuimpien suomalaisten kuorojen kanssa. Hän on esiintynyt kotimaassa eri orkestereiden urku- ja cembalosolistina sekä ulkomailla Moskovan Kamariorkesterin solistina. Urponen on myös toiminut kansainvälisten urkukilpailujen tuomaristossa. Kesällä 2014 Urponen kantaesitti Suomen Kansallisoopperan orkesterin solistina Timo-Juhani Kyllösen uuden urkukonserton.

Urposelta on ilmestynyt useita kansainvälisissä lehdissä kiitettyjä soololevyjä. Soololevyjen lisäksi Urponen esiintyy säestäjänä ja orkesterimuusikkona useilla levyillä. Viimeisimmät näistä ovat Naxoksen kaksi vuonna 2015 julkaisemaa Leif Segerstamin johtaman Turun Filharmonisen orkesterin Jean Sibelius -levytystä.

Esittävän uransa ohella Urponen on ahkera tutkija ja kirjoittaja. Hänen kirjansa ”Intomielisen nuoruuden vääjäämätöntä voimaa. Suomalainen urkumusiikki toiseen maailmansotaan asti” julkaistiin vuonna 2010. Hän on kirjoittanut artikkeleita eri julkaisuihin ja vieraillut useissa Yleisradion puheohjelmissa sekä toimittanut Yleisradiolle kolmiosaisen ohjelmasarjan ”Sinivalkoista urkumusiikkia”.