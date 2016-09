Elokuvatunnelmaa syysiltoihin

Opistokinon syysohjelmisto on taas tutunomaisen korkeatasoinen. Esityspäivänä jatkaa torstai. Esityspaikkana on elokuvasali, Paperitehtaantiellä Myllykoskella.

15.9. brittiläinen Andrew Haigin ohjaama romanttinen draama 45 vuotta vuodelta 2015. Berliinissä palkitut Charlotte Rampling ja Tom Courtenay esittävät 45 vuotta avioliitossa olevaa avioparia, joiden juhlahääpäivää varjostaa menneisyydestä kumpuava salaisuus.

22.9. amerikkalainen Ison Britannian naisasialiikettä kuvaava draama Suffragette vuodelta 2015. Elokuvan on ohjannut Sarah Gavron ja pääosissa näyttelevät Carey Mulligan, Helene Bonham Carter ja Meryl Streep.

29.9. nähdään Oscar- palkitun Alejandro Gonzales Inarritun Hollywood-tuotanto seikkailuwestern The Revenant vuodelta 2015. Pääosissa miespääosa-Oscarilla vihdoin palkittu Leonardo Di Caprio ja muissa tehtävissä muun muassa Tom Hardy ja Will Poulter.

6.10. on vuorossa Steven Spielbergin uusin ohjaus Vakoojien silta vuodelta 2015. Amerikkalaisen lentäjän vapauttaminen on lähes sietämättömän jännittävä draama, jota tähdittävät Tom Hanks, Mark Rylance ja Alan Alda.

13.10. menestynyt kansainvälinen tuotanto Tanskalainen tyttö vuodelta 2015. Elokuvan on ohjannut Tom Hooper (Kuninkaan puhe), pääosassa näyttelee Eddie Redmayne (Kaiken teoria) ja kirsikaksi kakun päälle naissivuosan Oscarin pokannut Alicia Vikander. Sukupuolirooleja ravisteleva draama on kahden tunnin mittainen ja ikäraja on 12 vuotta.

20.10. vahvatunnelmainen historiallinen draama Son of Saul vuodelta 2015. Tämä Lazdlo Nemesin ohjaama unkarilaiselokuva voitti ulkomaisen elokuvan Oscarin ja kertoo keskitysleiritapahtumista autenttisesti ja realistisesti. Pääosassa on Geza Röhrig.

Syysloman jälkeen näemme 3.11. iranilaisen Jafar Panahin uusimman ohjauksen Taxi Teheran vuodelta 2015. Ohjaaja vetää itse pääroolin kohdaten Teheranin kaduilla ja autossaan mitä dramaattisimpia tapahtumia.

10.11. Yhdysvaltain sisällissodan jälkeisiin vuosiin ajoittuva Quentin Tarantinon western The Hateful Eight vuodelta 2015. Jännittävä ja tapahtumarikas elokuva pitää otteessaan koko kahden tunnin 48 minuutin keston ajan. Pääosissa on näyttävä kaarti: Samuel L. Jackson, Tim Roth, Kurt Russell ja Jennifer Jason Leigh.

17.11.vuorossa on tanskalainen sotadraama Land of Mine vuodelta 2015. Tämä maailmansodan jälkeistä aikaa kuvaava elokuva kuvaa nuoria saksalaisia miinanraivaajia, joiden tehtävänä on purkaa Tanskaan kylvetyt maamiinat. Elokuvan on ohjannut Martin Zandwliet, pääosaa näyttelee Roland Muller.

24.11. näemme ranskalaista elokuvaa romanttisen draaman muodossa. Elokuvan nimi on Huuma ja sen on ohjannut Maiwenn Lebesco vuonna 2015. Rakastamisen ongelmia ja onnenhetkiä kuvataan raikkaasti. Pääosia näyttelevät Vincent Cassel ja Emmanuelle Bercot.

ja kauden päättää vuoden Oscar-palkittu paras elokuva Spotlight vuodelta 2015. Elokuvan on ohjannut Tom McCarthy ja elokuva pureutuu kirkkoa piinaaviin ahdisteluväitteisiin tarmokkaan tutkivan tiimin puitteissa. Tähtikaarti on nimekäs: Mark Rylance, Michael Keaton, Rachel McAdams ja Liev Schreiber.