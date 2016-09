Maatiloilla painitaan kannattavuusongelmien kanssa

Maatilojen lukumäärällä mitattuna Kouvola on Suomen suurimpia, jos ei suurin maatalouspitäjä. Tiloja on tuhat. Tänä syksynä etenkin viljatilojen kannattavuuteen vaikuttavat heikko viljan hinta ja paikoittain myös huono sato.

– Mitä heikompi taloudellinen tilanne maatiloilla on sitä vähemmän ne tekevät ostoja ja investointeja. Kaikki tämä raha on pois aluetaloudesta. Heijastusvaikutuksia on ukuisiin muihinkin toimialueisiin. Tilanteella on vaikutusta myös kunnan verokertymään, sanoo MTK-Kaakkois-Suomen vt. toiminnanjohtaja Vesa Kallio.

Kallio arvioi, että jos tuottajahintatasoa ei saada nousemaan, erityisesti velkaantyneilla tiloilla tilanne pahenee entisestään.

– Muualla Euroopassa tuottajahinnoissa on tapahtunut jo hieman kohentumista. Jostain syystä Suomi näyttää jälleen seuraaan pahasti jäljessä.

Kallion mukaan kannattavuudessa on eroja tuotantosuuntien ja yksittäisten tilojen välillä.

– Tuotantotapaa enemmän vaikuttaa se, millä tavoin tuotteet menevät markkinoille. Suoraan kuluttajille myyvät tilat ovat voineet pitää paremmin hintatasonsa kuin ns. perinteisen toimitusketjun kautta myytäessä

Kallio korostaakin, että tuotantotapaa enemmän tilatason kannattavuuteen vaikuttavat muut tekijät.

– Yksittäisissä luomutuotteissa tuottajahintataso on pysynyt kuitenkin kohtuullisen hyvänä.

Millainen viljelijä/maataloustuottaja pärjää tulevaisuudessa?

– Luku- ja laskutaitoinen, joka kehittää tilaansa. Kehittäminen ei aina tarkoita mittakaavan kasvattamista, vaan uusien mahdollisuuksien ja tekemisen tapojen hakemista. Myös tuotteiden laadusta on pidettävä huolta. Maataloudessa on myös opittava koko ajan uutta ja pysyttävä kehityksessä mukana. Kaiken tähän päälle oikea asenne, niin menestymisen mahdollisuudet ovat olemassa.