LÃ¤hiruokamessuilla yli 70 nÃ¤ytteilleasettajaa

Elimäen kahdeksansilla Lähiruokamessuilla 10.–11.9. on enemmän näytteilleasettajia kuin koskaan, yli 70. Messuille odotetaan edellisvuosien tapaan noin 8000 kävijää.

Teemana ovat kasvikset. Pääyhteistyökumppanina on kasvisruokauutuuksiaan esittelevä Hoviruoka. Lisämaustetta ohjelmaan tuo kasvispiiraskisa ja Hassut asvikset -kilpailu.

Tuottajat myyvät ja maistattavat monipuolisesti tuotteitaan. Messuilta voit ostaa mukaan niin lihat, kalat, kasvikset kuin valmiit lähiruokaherkutkin. Erikoistuotteita edustaa voikkaalainen Inka-paahtimo, ja sesonkituotteita uutispuuro ja lammaskaali.

– Kaksipäiväinen tapahtuma on suunnattu koko perheelle. Lähiruokatorilla on osastoja sekä ulkona teltoissa, että sisällä puukoululla. Kotiseutumuseon kotieläinpiha, polkuautot ja Hassut kasvikset -kisa houkuttelevat kävijöitä vauvasta vaariin. Hiljentymään pääsee Arboretum Mustilan metsäkirkkoon, kertoo messuemo Marja Tiegerstedt.

Messujen ruokatarjontaa täydentävät Ravintola Taksvärkin Lähiruokalounaat sekä lauantai-illan Lähiruokaillallinen Moision Taide- ja Pitokartanossa. Viinituvalla pääsee maistelemaan Mustilan palkittuja viinejä tai nauttimaan kahvista MariaMamman herkkujen kera. Liikkuminen messualueella sujuu näppärästi maksuttomilla messubusseilla ja -junalla sekä limusiinilla.

Messulauantaille osuva valtakunnallinen Osta tilalta -päivä toteutetaan Kymenlaaksossa yhteistyössä Lähiruokamessujen kanssa. Teemapäivän yhtenä kohteena on Lähiruokatori, jossa myös tilavierailubussit käyvät.