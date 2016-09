Käsityöläismäisiä maalauksia kuningashauesta

Myllykosken yhteiskoulun kuvataideopettaja Hannes Alatalo avaa taidenäyttelyn sunnuntaina Galleria Padossa Kuusankosken Taideruukilla. Näyttelyssä on tempera- ja valomaalauksia. Näyttelyn nimenä on Kuningashauki, ja se on avoinna 25. syyskuuta asti. Avajaisissa esiintyy myös koulun oppilaita.

– Kuvaan värin kahtalaista luonnetta: väriä valona ja väriä materiaalina. Temperamaalauksen väri on konkreettisesti materiaa – pigmenttiä, maitoa, kananmunaa. Valomaalauksessa sen sijaan väri on aineetonta valoa. Suomenkielen sanat väri ja maali saattavat puheessa tarkoittaa samaa asiaa. Toisaalta väri on valoa, toisaalta materiaalia, maalia. Yhtä kaikki väri on, kuten taidekin, aineeton kokemus, joka syntyy havainnon seurauksena.

Alatalo käsittelee molemmilla tekniikoilla samaa aihetta: kuningashaukea.

– Kuningashauki on myytti tai kalajuttu kalasääskestä, joka arvioi saaliin koon väärin ja iskee liian suureen haukeen. Sääksi ei saa kynsiään irti vastaan panevasta hauesta, vaan hauki vie petolinnun pinnan alle. Hauen ja sääksen taistelusta voittajana selvinneen hauen päähän jää sääksen kynnet ”kruunuksi”. Tällaisia kruunupäitä kalamiehet toisinaan kertovat nostaneensa.

Kalasääski ja hauki maalausten aiheena ovat hyviä, koska kumpaankin eläimeen liittyy paljon tarinoita, erikoisia piirteitä ja symboliikkaa. Molemmat ovat oman elinympäristönsä ravintoketjun huippuja. Niiden kautta voin kuvissani paitsi kertoa tarinaa ottaa kantaa ihmisen luontosuhteeseen, suomalaisuuteen, omiin juuriini suhteessa paikallisuuteen ja arvoihin.

– Itselleni kuitenkin maalaamisessa tärkeintä on käyttämäni materiaali. Haluan käyttää maalausmateriaaleja, joista tiedän, mitä ne ovat. Siksi käytän tekniikkana pääasiallisesti temperaa. Maalaustapani on hyvin käsityöläismäistä, koska valmistan värini itse.

– Samankaltaista käsityöläismäisyyttä näen valomaalauksessa. Vaikka siinä työskennellään kameran, ledvalojen ja monenlaisen modernin tekniikan kanssa, valomaalauksessa on paljon askartelua, innovointia ja kokeilua. Ennen, kun pääsee kuvaamaan, täytyy valmistaa sabluunoita ja erilaisia valaisimia, ja tehdessään saattaa keksiä uusia tapoja, joita on sitten pakko kokeilla.