Pakkanen tyytyvÃ¤inen maatalouden kriisipakettiin

Pakkanen: Budjettiriihessä on tehty tulevaisuuteen katsovaa politiikkaa

Keskustan kansanedustaja Markku Pakkanen on erittäin tyytyväinen budjettiriihessä esitettyyn maatalouden kriisipakettiin. Maatalouden kriisipaketti on jaettu kahdelle vuodelle, ja sisältää yhteensä 50 miljoonaa euroa kriisitoimien rahoittamiseksi. Vuoden 2016 lisätalousarvioon on varattu 29 miljoonaa euroa ja vuoden 2017 talousarvioon on varattu 21 miljoonaa euroa.

– Maatalouden kriisi on jatkunut jo useamman vuoden ja budjettiriihessä maataloudelle ohjattu kriisipaketti tulee todelliseen tarpeeseen, Pakkanen kommentoi.

Vaikka Suomen taloudellinen tilanne on antanut merkkejä paremmasta, maatalouden ahdinko ei kuitenkaan ole helpottanut. Kriisipaketissa on pyritty huomiomaan maatalous kokonaisvaltaisesti. Maatalousyrittäjien jaksamiseen on kohdennettu varoja ja maatilojen maksuvalmiutta vahvistetaan lainojen valtiontakauksilla ja maksuhelpotuksilla sekä tuki-maksujen aikaistamisella.

– Taloutta pitää tarkastella kokonaisuutena. Meillä on jo maailman puhtain ruoka ja loistavat tuotteet, maatalouden turhaa normistoa pitää edelleen karsia ja tuotteille on löydettävä kilpailukykyinen hinta, Pakkanen pohtii.

Budjettiriihen ratkaisulla tuetaan talouden elpymistä ja työllisyyden parantumista. Budjetti on kokonaisuus, joka sisältää kipeitä päätöksiä, mutta myös positiivisia uutisia. Sekä omaishoidolle, että veteraaneille on ohjattu lisärahoitusta. Suomi 100 vuotta veteraanipaketti, keskittyy erityisesti kotona asumista tukeviin palveluihin.

– Vaikka taloudellinen tilanne on antanut jo elpymisen merkkejä, on meillä vielä monia haasteita edessä. Haasteita ei kuitenkaan selviydytä, jos niihin ei tartuta kaksin käsin. Keskusta on sitoutunut tekemään sote-ja maakuntauudistuksen, velaksi elämiseen lopettamiseen on sitouduttu tämän hallituksen aikana, Pakkanen kommentoi.