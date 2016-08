Myllykosken kirkkoa ja kuoroa juhlitaan sunnuntaina

Myllykosken kirkon 80-vuotisjuhlaa vietetään sunnuntaina 4. syyskuuta juhlamessulla, kirkkokahveilla ja juhlatilaisuudella. 80-vuotias Myllykosken kirkkokuoro pitää oman juhlakonserttinsa sunnuntai-iltana.

– Toivomme yhteistä juhlaa, jossa olemme koolla kotoisasti, mutta juhlavasti ja iloitsemme siitä, että kirkko on keskellä kylää, sanoo kappalainen Eija Murto.

– Juhlamessua vietetään ”Myllykosken mallin” mukaisesti eli kokonaisuus on yhdessä suunniteltu ja mietitty, palvelustehtävissä on työntekijöiden lisäksi vapaaehtoisia ja kuorot ovat paikalla. Messussa saarnaa emerituspiispa Voitto Huotari.

Kirkkokahvit juodaan torilla, ja sen jälkeen kokoonnutaan kirkkoon juhlahetkeen, jossa puhuu rovasti Juhani Huovila. Puheen ja musiikin lisäksi nähdään lyhyt kuvakavalkadi kirkosta ja sen ympäristöstä aina peruskiven muurauksesta 2000-luvulle saakka. Kuvat ovat Myllykosken seudun kotiseutuyhdistyksen arkistosta.

Juhlavalmisteluissa ja palvelutehtävissä on mukana suuri joukko vapaaehtoisia. Miesporukka Hutikat on lupautunut ohjaamaan liikennettä ja avustaa parkkipaikan löytämisessä. Marttayhdistysten jäsenet puolestaan tarjoilevat kirkkokahvit, ja nuoret järjestävät penkkejä ulos kahvinjuojia varten. Myös kirkkoväärtejä on mukana kirkossa

Kirkon historia ulottuu vuoteen 1929, jolloin perustetun Myllykosken-Viialan pikkukirkkoyhdistyksen tavoitteena oli kirkon rakentaminen Myllykoskelle. Myllykosken paperitehtaan johto tarjosi rahoituksen ja tontin. Arkkitehti W. G. Palmqvistin suunnitteleman kirkon vihki käyttöön 6.9.1936 Viipurin hiippakunnan piispa Yrjö Loimaranta. Nyt 80-vuotiasta kirkkoa odottaa mielenkiintoinen tulevaisuus laajennusprojektin myötä.

Myllykosken kirkkokuoron 80-vuotisjuhlakonsertti toteutetaan teemalla ”Tahtoisin laulaa kauneimman laulun”. Konsertin alkupuolella kuullaan suomalaisten säveltäjien perinteisiä hengellisiä lauluja, joita seuraa uudempaa gospelmusiikkia soitinyhtyeen säestyksellä. Soitinyhtyeessä ovat mukana Sanna Lekander, huilu, Susanna Kivistö, viulu, Johanna Hasu, piano, Timo Nyman, kitara ja Harri Ruotjoki, basso.

Konsertissa ojennetaan muutamille kuorolaisille Suomen kirkkomusiikkiliiton ansiomerkit pitkäaikaisesta kuorotoiminnasta. Konsertin päätteeksi kuoroa säestää uruilla Pentti Solje.

Myllykosken kirkkokuoro perustettiin samana vuonna kuin kirkko rakennettiin eli 1936. Kuoron ensimmäinen johtaja oli Yrjö Helkiö. Nykyisen kanttorin Eliisa Pokin johdolla kuoro on laulanut 40 vuotta. Aktiivisia laulajia kuorossa on 25.