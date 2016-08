Anjalankosken YÃ¶kino kerÃ¤si 200 katsojaa

Anjalankosken Yökinon taika piti edelleen, kun jo 19. kerran järjestetty ulkoilmaelokuvaesitys päästiin viemään läpi poutasäässä myöhään eilisiltana Myllykoskella. Yökinon historiassa ei ole satanut kertaakaan.

Myllykosken seuratalon seinään heijastettua Mikko Kuparisen ohjaamaa Kaksi yötä aamuun -elokuvaa oli katsomassa noin 200 ihmistä. Kello 22.00 alkanutta filmiä seurattiin noin 40 autosta sekä istuen ja seisten.

– Viime vuonna yleisöä oli noin 150, joten nyt pistettiin paremmaksi. Palautekommenteista kävi ilmi, että moni yllättyi elokuvan hyvästä tasosta, kertoo Anjalankosken elokuvakerhon puheenjohtaja Antero Peräkasari

Anjalankosken Yökino saa jatkoa ainakin vielä ensi vuonna, jolloin on 20:s kerta. Esityspäiväkin on jo päätetty perinteiseen tapaan elokuun viimeiseksi torstaiksi, joka on 31.8.2017.