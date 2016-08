JokinÃ¤yttÃ¤mÃ¶n katsomoa ei pidÃ¤ purkaa

Tämänkin kesän keskeisimpiä kulttuuritapauksia Kouvolassa oli Kustaan sota 1788–1790 -kansanooppera, jota esitettiin Anjalan kartanon Jokinäyttämöllä viime vuoden tapaan. Kritiikki ja yleisöpalaute olivat jälleen kiittäviä, vaikka vuoden 2015 yleisömäärään eli noin 5500 katsojaan ei yllettykään. Tänä suvena kansanoopperaa kävi seuraamassa noin 2700 henkeä, mikä on sekin komea määrä.

Kansanooppera on ollut monella tapaa mittava ponnistus – myös taloudellisesti. Viime vuonna sen budjetti oli noin 180000 euroa, mistä avustuksia saatiin noin 80000 euroa. Tänä vuonna budjetti oli noin 80000 euroa, josta avustusten määrä noin 20000. Vuonna 2015 oopperan tuotto oli joitain kymmeniä tuhansia euroja ja tänäkin vuonna näytetään päästävän plussan puolelle.

Kansanoopperan esityspaikka on miljöönä upea. Jokinäyttämölle on rakennettu hieno katsomo ja esiintymislava. Ensi kesänä Anjalassa ei esitetä oopperaa – ainakaan Jouni Sjöblomin vetämänä. Miehellä on kuitenkin jo suunnitelmia uudesta oopperasta vuodelle 2018.

Alun perin oli vaatimuksena, että katsomorakenteet on purettava kartanon mailta pois jo viime kesän esityksen jälkeen. Ne saivat kuitenkin jäädä paikoilleen. Katsomoiden purusta tai säilyttämisestä tullaan käymään syyskuussa neuvotteluja alueen omistajan Senaatti-kiinteistöjen kanssa. Olisi sääli, jos päädytään purkuratkaisuun.

Jos katsomot saavat jäädä, kannattaisi niitä hyödyntää entistä enemmän. Jo nyt paikalla on ollut muutakin ohjelmaa kuin oopperan esityksiä, mutta edellytyksiä olisi huomattavasti enemmälle.