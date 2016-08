Anjalankosken Varaosa kymmenvuotias

Keltakankaalla toimiva Anjalankosken Varaosa Oy on ehtinyt vuosikymmenen ikään.

– Valttimme on joustava palvelu. Emme jätä asiakkaitamme koskaan pulaan. Muun muassa lamppu-, akku- ja pyyhkijänsulkaongelmat hoituvat pikavahdilla, lupaa Timo Ravi. Hän on yksi yrityksen omistajista. Muut ovat Rami Puhakka, Rauno Virtanen ja Rami Huhtiniemi. Firmassa työskentelevät Ravi ja Huhtiniemi, joka on yrityksen markkinointipäällikkö.

Samassa kiinteistössä Keltakankaalla toimii Anjalankosken Auto- ja Rengasasennus Oy, jonka yrittäjiä Rauno Virtanen ja Rami Puhakka ovat.

Anjalankosken Varaosa järjestää 10-vuotisjuhlansa lauantaina 3.9. Vepskin tanssilavalla Anjalassa. Tapahtuma on kaikille avoin ja sinne on vapaa pääsy. Tarjolla on ilmaiseksi hernerokkaa. Anniskelualue on maksullinen.

Koko juttu Keskilaaksossa 25.8.