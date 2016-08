Varo vaaraa Ankkapurhan patosillalla

Ankkapurhan patosilta Inkeroisissa on osa suosittua ulkoilureittiä ja se kulkee yli vuolaasti virtaavan Kymijoen. Patosillan käyttäjien turvallisuus on ensi arvoisen tärkeää, mutta valitettavasti sillan auki pitäminen on ajoittain Stora Ensolle hyvinkin haastavaa.

Tänä kesänä on valvontakameroihin tallentunut useita vaaratilanteita, joita pieni sillan käyttäjävähemmistö on aiheuttanut. Sillalla muun muassa pyöräillään kielloista huolimatta ja varsinkin nuorten henkilöiden kiipeilytaipumukset patorakenteissa ovat aiheuttaneet hengenvaarallisia tilanteita.

Jotta patosillasta voidaan jatkossakin nauttia entisenlaisesti on ohjeita noudatettava. Vanhempia pyydetään keskustelemaan sillan ja virtaavat joen vaaroista lastensa kanssa.