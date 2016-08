Tupakkalaki entistÃ¤ kireÃ¤mmÃ¤ksi

Tupakkalain kokonaisuudistus pistää tupakoitsijat entistäkin ahtaammalle. Elokuun puolivälissä voimaan tullut uudistus kieltää savukkeista, kääretupakasta ja sähkösavukkeiden nesteistä kaikki tunnusomaiset tuoksut ja maut, kuten vaniljan ja mentolin. Nikotiinipitoiset sähkösavukkeet tulevat Suomen markkinoille saman sääntelyn piiriin muiden savukkeiden kanssa.

Autossa tupakointi on nyt kielletty, jos kyydissä on alle 15-vuotiaita lapsia. Myös parveketupakointi voi joutua kiellettyjen listalle. Uuden tupakkalain mukaan taloyhtiöiden on jatkossa entistä helpompi puuttua häiritsevään parveketupakointiin.

Lisäksi lakimuutos tuo jatkossa tupakka-askeihin tupakkasairauksista kertovia, varoittavia kuvia. Tupakka-askin etu- ja takaosasta 65 prosenttia tulee olla varoitustekstien ja tupakoinnin haitoista kertovien kuvien peitossa.

Tupakkatuotteista vapaa Suomi on ollut iso poliittinen tavoite jo pitkään. Sama tavoite on EU:lla Euroopassa ja WHO:lla koko maailmassa. WHO:n tupakkatuotteiden käytön lopettamiseen tähtäävän sopimuksen on allekirjoittanut 192 maata.

– Tupakkatuotteiden haitat eivät ole vain Suomen asia. Ne koskevat koko maailmaa. Tämä nyt voimaan tullut uusi tupakkalaki onkin yhdistelmä Suomen omia rajoituksia ja EU:n tupakkadirektiivin mukanaan tuomia säädöksiä, kertoo johtaja Kari Paaso Sosiaali- ja terveysministeriöstä.

Tupakkalain kokonaisuudistuksen taustalla on tavoite, että tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttö Suomessa loppuisi vuoteen 2030 mennessä.

Uuden lain myötä tupakka-askien kylkeen ilmaantuu rumia kuvia tupakkasairauksien runtelemista keuhkoista. Tehoavatko ne?

Kari Paason mukaan monet tutkimukset osoittavat, että kuvat tehoavat paremmin kuin pelkät tekstit. Askien ulkoasun muutosta hän ei kuitenkaan pidä Suomen kannalta ykköskysymyksenä.

– Meidän järjestelmämme on jo nyt varsin hyvä, kun tupakkapakkaukset ovat kaupoissa kokonaan piilossa. Ihminen, joka ei tupakoi, ei näe askeja lainkaan. Mielestäni askien piilottaminen oli loistava säädös.

– Joissakin maissa pakkausten muokkaamisessa ollaan menossa vielä varoituksista ja kuvista pidemmällekin. Australiassa, Isossa Britanniassa ja Norjassa on tekeillä muutos, joka poistaisi tupakka-askeista kaikki tuotemerkit, kertoo Paaso.

Parveketupakointia voidaan jatkossa rajoittaa. Uusi tupakkalaki antaa taloyhtiöille mahdollisuuden hakea kunnalta tupakointikieltoa parvekkeille ja muille ulkoalueille, kuten terasseille. Kunnan viranomainen voi määrätä tupakointikiellon, jos savua voi rakenteiden ja muiden olosuhteiden vuoksi kulkeutua muutoin kuin poikkeuksellisesti esimerkiksi parvekkeelta toiselle. Savun kulkeutuminen riittää kiellon määräämiseen eikä terveyshaittaa tarvitse osoittaa, toisin kuin nykyisin terveydensuojelulain mukaisessa menettelyssä. Tiukemmin edellytyksin on mahdollista puuttua tilanteeseen myös silloin, jos savu leviää asunnosta toiseen rakenteiden kautta.

Nyt kielletyksi tuli myös autossa tupakointi, jos kyydissä on alle 15-vuotiaita lapsia. Paaso myöntää, että laki on osin ongelmallinen, koska sitä ei käytännössä valvota eikä sen rikkomisesta ole määrätty sanktioita.

– Kielto oli esillä jo vuosina 2008 ja 2009, mutta tuolloin se poistettiin, koska eduskunta katsoi sen puuttuvat liiaksi ihmisten yksityiselämään. Nyt kielto otettiin mukaan eduskunnan nimenomaisesta toiveesta, selvittää Paaso.

– Ei laki ole turha, vaikka sanktioita ei olekaan määrätty. Ehkä tämä toimii samoin kuin pyöräilijöiden kypäräpakko. Uskon, että lapsiaan ajattelevat vanhemmat eivät lähtökohtaisesti polta autossa, jos lapset ovat kyydissä. Niille, jotka polttavat, tämä on valtiovallan vakava varoitus ja kehotus, että tuollainen lasten terveyden vaarantaminen pitää lopettaa.